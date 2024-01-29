الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تنفي ضلوعها بهجوم أدى لمقتل 3 عسكريين أميركيين في الأردن

ناصر كنعاني
ناصر كنعاني

نفت إيران الاثنين ضلوعها في هجوم بطائرة مُسيّرة أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيّين في الأردن، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجيّة نقلته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا).

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ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد الأحد، بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة قرب الحدود السورية حمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.


وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن العديد من الهجمات على القوات الأميركية، وهي تحالف من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران تعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها بغزة، وفق فرانس برس.


وقال بايدن في بيان: "في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".


وذكر مسؤول أميركي لرويترز: "بينما لا نزال نجمع الحقائق، فمن المؤكد أن هذا (الهجوم) من تنفيذ مجموعة مسلحة مدعومة من إيران".-(وكالات)

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