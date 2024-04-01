الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران: ردنا على الهجوم في دمشق سيكون قاسيا

العلم الإيراني
العلم الإيراني

قال السفير الإيراني في دمشق حسين اكبري إن رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق، سيكون قاسيا.

وأضاف اكبري: "سنرد على الهجوم بالمثل، في الزمان والمكان المناسبين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استهداف القنصلية الإيرانية انتهاك للأعراف الدولية، وعلى الاحتلال الإسرائيلي تحمّل التداعيات.

وأضاف عبد اللهيان أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم حيال هذه الإجراءات المجرمة.

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وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بلادها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة تجاه هجوم القنصلية بدمشق "وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب".

وأضافت الخارجية: ندرس أبعاد الهجوم على القنصلية بدمشق والكيان الصهيوني يتحمّل مسؤولية وتداعيات ذلك.


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