الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران: صواريخ من باكستان أصابت قرية حدودية وقتلت 7 على الأقل

إيران
إيران

نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني، الخميس، إن صواريخ عدة أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم.

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وأضاف المسؤول أن 3 نساء و4 أطفال على الأقل قتلوا في أحد الانفجارات، موضحا أن القتلى ليسوا إيرانيين.


ونفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول استخباري باكستاني الخميس، بعدما شنّت طهران ضربات ضدّ مواقع في باكستان قالت إسلام آباد إنّها أسفرت عن مقتل طفلين.


وقال المصدر الاستخباري الكبير غير المُخوّل بتقديم معلومات لوسائل الإعلام، "يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران".


وسُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرقي إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.-(وكالات)

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