إيطاليا تنتقد إسرائيل: لم يعد قصف المدنيين بغزة مبرراً

قالت إيطاليا، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على مدنيين فلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، وذلك في أحد أقوى انتقادات روما حتى الآن للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وقال وزير الدفاع‭‭ ‬ ‭‬‬الإيطالي جويدو كروزيتو، لقناة سكاي.تي.في24: "الوضع يزداد صعوبة إذ يجري الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، وهذا لم يعد من الممكن تبريره...نحن نراقب الوضع بيأس".



وأضاف كروزيتو أن إيطاليا تتفق من حيث المبدأ مع الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على بلدات في جنوب إسرائيل، لكنه أضاف أنه لا بد من التفرقة بين الحركة المسلحة والشعب الفلسطيني.



وتسببت أحدث ضربات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة باستشهاد 35 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات.

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