الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاق بالكونغرس الأميركي يمنع تمويل الأونروا حتى آذار 2025

الأونروا
إحدى مدارس الأونروا في غزة

قال مصدران الثلاثاء، إن اتفاقا بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى آذار 2025.

اضافة اعلان


وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في كانون الثاني وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر الماضي.


وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.


ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.


وقال المصدران المطلعان على الاتفاق، إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.


وأحجم البيت الأبيض وزعماء بالكونغرس عن التعليق على تفاصيل الاتفاق إلى أن يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.-(رويترز)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني

أونروا: إسرائيل حظرت إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

12 آذار 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يوجه رسالة بمناسبة شهر رمضان

11 آذار 2024
الأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفينا على اعترافات كاذبة

الأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفينا على اعترافات كاذبة

09 آذار 2024
الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

04 آذار 2024
اقرأ أيضا
ما بين فلسطين وجنوب أفريقيا.. تاريخ طويل من النضال ضد الفصل العنصري-(وكالات)

جنوب أفريقيا: إسرائيل تسجل سابقة بتحديها قرارات "العدل الدولية"

منذ 33 دقيقة
ترامب

ترامب: اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين يكرهون ديانتهم وإسرائيل

منذ22 ساعة
مدمرة أميركية تسقط صاروخين استهدفا سفينة في البحر الأحمر - (أرشيفية)

الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

19 آذار 2024
بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

19 آذار 2024
مستوطن مسلح

الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية

19 آذار 2024
جانب من الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

تصريح جديد من الخارجية الأميركية بشأن اتفاق هدنة في غزة

18 آذار 2024
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات | منذ11 ساعة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 