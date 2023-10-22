الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتهامات لنتنياهو بـ”حرق” وثائق للتملص من “طوفان الأقصى”

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
اتهمت حركة إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرق وثائق وتدمير أدلة للتملص من المسؤولية حول عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.اضافة اعلان
جاء ذلك في رسالة، السبت، بعثتها، “الحركة الديمقراطية المدنية”، للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
ووصفت الحركة التي نشطت منذ بداية العام الجاري خلال تظاهرات مناهضة لحكم نتنياهو في رسالتها التي نشرتها بحسابها الرسمي على “فيسبوك”، عملية حماس بـ”المفاجئة الاستخبارية والعملياتية التامة”.
وقالت: “لم تحل الصدمة القوية التي ضربت كل مواطني إسرائيل يوم “السبت الأسود” (7 أكتوبر)، وفق تقارير مختلفة، دون بدء عملية تهرب من المسؤولية من قبل نتنياهو”.
وأضافت الحركة أن نتنياهو “شرع في محو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية سيتم تشكيلها بالتأكيد لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على نتنياهو (..) والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تماما”.
وطالبت الحركة “المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق أو تم مسحه منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده”.
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل نتنياهو على اتهامات الحركة الإسرائيلية.
وحتى اللحظة امتنع نتنياهو عن إعلان تحمله مسؤولية هجوم حماس، فيما اعترف كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ومسؤولون سياسيون بفشلهم في توقع الهجوم وتحملوا المسؤولية عن ذلك.
وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
وقتل في الهجوم، ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، فيما بلغ عدد المصابين 5007، وفق ما أفادت وزارة الصحة.
وبلغ عدد الأسرى أكثر من 210، حسب الجيش الإسرائيلي، وما بين 200 إلى 250 وفق إحصاء أعلنته كتائب القسام.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.- (الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شددت نانسي فيز على ضرورة تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في البلاد

ألمانيا تستعد لترحيل أنصار المقاومة.. وزيرة الداخلية: حماية اليهود على رأس أولوياتنا

16 تشرين الأول 2023
thumbs_b_c_5137e1fc09cec87dd7d092d531d20d74

وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو في "الجنائية الدولية"

16 تشرين الأول 2023
360545

مستقبل نتنياهو السياسي على المحك بعد الحرب مع «حماس»

16 تشرين الأول 2023
لم يأتي كيربي على ذكر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال معتبرا ما تفعله إسرائيل دفاعا عن نفسها

المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال (فيديو)

11 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
10-14-2023-اطفال-غزة-2

"الغذاء العالمي": سكان غزة "على حافة المجاعة"

منذ16 ساعة
قبرص

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

منذ21 ساعة
طوفان الاقصى

إسرائيل تدعو رعاياها في دول عربية وإسلامية للمغادرة فورا

منذ21 ساعة
thumbs_b_c_f8c2d3a400e44d57b48ac7c6579c3b9a

موقع عبري: ضغط غربي على تل ابيب لتأجيل العملية البرية في غزة

منذ21 ساعة
photo_2023-10-21_10-36-25

بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة

منذ22 ساعة
56975589_401

وسط تقارير عن "عصيان".. بلينكن يقر بأثر أزمة الشرق الأوسط على موظفيه

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ12 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 