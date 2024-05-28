 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء

مجلس الأمن الدولي - (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي - (أرشيفية)
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الثلاثاء لبحث المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

وكانت الجزائر طلبت الاثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في رفح.اضافة اعلان

وجاء الطلب نظرا للتطورات الخطيرة في فلسطين المحتلة بعد المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في رفح.
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