اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء

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وكانت الجزائر طلبت الاثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في رفح.وجاء الطلب نظرا للتطورات الخطيرة في فلسطين المحتلة بعد المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في رفح.