احتجاج أميركي على "فضح" إسرائيل اللقاء بين كوهين والمنقوش

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فيما قالت مصادر أميركية مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن احتجت على "فضح" إسرائيل لقاء وزير خارجيتها إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي كشف مسؤولون ليبيون تفاصيل الترتيبات التي أفضت إلى عقد اللقاء.وفيما يأتي ذلك وسط موجة غضب واسعة ما تزال ليبيا تشهدها منذ الاحد الماضي، قال مسؤولان ليبيان رفيعا المستوى (لم يرغبا بالإفصاح عن اسميهما) إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمباحثات بين وزيرة خارجيته ونظيرها الإسرائيلي.وذكر أحد المسؤولين أن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي حين كان في زيارة إلى روما.وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء قام بترتيب لقاء المنقوش وكوهين الذي عقد بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع وزيرة الخارجية.وقال المسؤول الثاني إن اللقاء استمر قرابة ساعتين، وإن المنقوش قدمت إحاطة لرئيس الوزراء فور عودتها إلى العاصمة طرابلس بتفاصيل اللقاء.وأضاف أن اللقاء جاء تتويجا لجهود ترعاها الولايات المتحدة لضم ليبيا إلى معسكر الدول المطبعة مع إسرائيل.وأشار المسؤول نفسه إلى أن التطبيع بين ليبيا وإسرائيل نوقش لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في كانون الثاني (يناير) الماضي.في السياق نفسه، نقلت أنباء عن مسؤول ليبي آخر قوله إن الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء بين المنقوش وكوهين على أمل الحصول على دعم أقوى أميركي ودولي لحكومته المؤقتة.وأضاف المسؤول أن "الحكومة تخشى أن يضعف الدعم الدولي أو يتلاشى".من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي في إيطاليا إن وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل كانا على تواصل منذ مدة دون أن يكون لروما دور في ذلك.وأوضح أن الطرفين طلبا فقط من إيطاليا المساعدة في تهيئة مكان لعقد اللقاء.وأوقفت الوزيرة الليبية عن العمل وأحيلت إلى التحقيق، وسط أنباء غير مؤكدة عن مغادرتها البلاد.وقالت المنقوش إن اجتماعها مع كوهين لم يكن رسميا أو معدا له مسبقا، في حين قال مسؤول إسرائيلي إن اللقاء استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من "أعلى المستويات في ليبيا".وتشهد ليبيا منذ الأحد الماضي، موجة غضب واسعة بعدما تم الكشف عن اللقاء بين منقوش وكوهين، حيث استنكرته أحزاب سياسية وخرج مئات المواطنين بالعاصمة طرابلس ومدن الزاوية وبنغازي والمرج في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للقاء.وبشأن احتجاج الادارة الاميركية قال مسؤولان أميركيان (لم تذكر اسميهما وكالات الأنباء) إن إدارة بايدن عبرت عن قلقها من أن "فضح" الاجتماع والاضطرابات التي تلت ذلك "لن تؤدي فقط إلى قتل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وإنما ستضر أيضا بجهود جارية مع دول عربية أخرى، فضلا عن مصالح الأمن القومي الأميركي".وأضاف أحد المسؤولين أن "إدارة بايدن قدرت أن اللقاء بين كوهين والمنقوش كان من المفترض أن يكون سريا، وأن المسؤولين الأميركيين تفاجأوا عندما كشفه كوهين في بيان صحفي رسمي".من جانبه، ذكر أحد مساعدي كوهين أنه "كان هناك تفاهم خلال الاجتماع على أن الأمر سيصبح علنيا في النهاية"، لكن مسؤولا أميركيا آخر ذكر أن "الليبيين لم يرغبوا أن يصبح الاجتماع علنيا"، وفق الموقع.ولم تنقل وسائل الإعلام الأميركية ردا من الخارجية الإسرائيلية أو الليبية تؤكد أو تنفي التصريحات التي أوردها على لسان المسؤولين المطلعين.ونقلت وسائل الاعلام عن ثلاثة مسؤولين أميركيين احتجوا لدى كوهين والخارجية الإسرائيلية، الأحد الماضي، على "طريقة تعامل إسرائيل مع القضية".وقالت المصادر إن "كوهين أبلغ المسؤولين الأميركيين أنه قرر إصدار البيان بعدما اتصلت به وسائل إعلام إسرائيلية للتعليق على الاجتماع".وحول ذلك، علق أحد المسؤولين الأميركيين بالقول: "حتى لو كان هناك تسريب للمعلومات، كان من الممكن لكوهين أن يرفض التعليق".وقالت المصادر الثلاثة، إن "إدارة بايدن تعمل منذ عامين لمحاولة إقناع ليبيا بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والتي ضمت دولا عربية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".وأول من أمس تنصل كوهين من تسريب المعلومات ودافع عن وزارته ضد معارضين اتهموها بـ"عدم الاحترافية".وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس تعليمات للوزراء بعدم نشر أي تفاصيل عن اجتماعات سرية إلا بعد موافقته.وأوضح مكتب نتنياهو أن نشر تفاصيل أي اجتماعات سرية يتطلب موافقة شخصية من رئيس الوزراء.ووسط تضارب الأنباء حول مكان وجودها، بات اسم نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، متصدرا لوسائل الإعلام بعد اللقاء مع نظيرها الإسرائيلي في روما أدى إلى الإطاحة بها.وتضاربت الأنباء حول مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل، حيث تحدثت وسائل إعلام عن سفرها إلى إسطنبول ثم إلى لندن، إلا أن أمن مطار معيتيقة نفى السماح لها بمغادرة البلاد.ونفى مصدر حكومي رفيع المستوى في حكومة الدبيبة ما تردد عن استقالة المنقوش.وعقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة أول من أمس دعا خلالها إلى إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن التواصل مع إسرائيل ومحاسبة المشاركين في ذلك.