اختتام فعاليات المھرجان الأردني الفلسطیني الاول بمقاطعة سان بيرناردينو

اضافة اعلان

أقيم مساء الأربعاء الماضى بكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس بمقاطعة سان بيرناردينو فاعليات المؤتمر الصحفى للمهرجان الاردنى الفلسطیني المشترك بعنوان العودة إلى الجذور وهو عنوان المهرجان التراثي والفني تحت رعایة وزیرة الثقافة الاردنیة السیده ھیفا النجار الذي سیقام على مدى یومین متتالین ٢١ وال٢٢ من شھر تشرين اول المقبل بالكنيسة نفسها.حيث ترأس المدیر العام للمھرجان عماد صویص الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وقال إن ھذا المھرجان یعتبر الاول في الولایات المتحدة بتعاون ثقافي وفني وتراثي بین ابناء الجالیة الاردنیة والفلسطینیة في امریكا سیكون رمزا للتكاتف والتعاون بینھما. واضاف رئیس المھرجان قائلاً: إننا نفخر ونعتز بقبول معالي وزیرة الثقافة الاردنیة السیده ھیفاء النجار دعوتنا لھا لرعایة المھرجان. وأضاف صویص قائلاً إن موعد انطلاق فعالیات المھرجان تحدد الساعة الثالثة ظھر یوم السبت ٢١ أكتوبر القادم وھو یوم الاحتفال الذي سترعاه معالي وزیرة الثقافة في الاردن السیده ھیفا النجار.ثم تحدث السيد وائل جوينات منظم اللجنة الفنية وأكد على مشاركة فنانین قادمین من الاردن وآخرین من الجالیة العربیة الأمیركیة من بینھم: الفنانون جھاد سركیس، وسعد أبو تایھ، ومن أمریكا: جمال كساب، ربیع سمعان، موریس رعد، مخلص دبابنة، ریكاردو الحلاق، معتز حتر، فادي خوري، جیوفاني و نزار خوري، وفرقة الإخوان جاني. وأكد أيضا في المؤتمر الصحافي الذي شارك فیھ مجموعة من الاعلامین العرب والأجانب أن المھرجان سیعكس جمال الثقافة والتراث العربیین من خلال القاء قصائد الشعر وعروض فنیة للرقص والدبكة وعرض خاص وممیز للأدوات التي استخدمھا أجدادنا الأوائل في حیاتھم الیومیة وعرض للألبسة التراثیة والعباءات والشماغات الحمر والزرقوتحدثت سهى قاقيش من اللجنة المالية عن أهتمام المهرجان بالطفل وتوافر العديد من الألعاب والمساحات المخصصة للاطفال بتغطية أمنية مخصصة لهم مع تواجد أشخاص مدربين على التعامل مع الأطفال ورعايتهموقدم منهل حداد مسؤل المطبخ الشعبى مشاركته بعروض لأكلات المنسف، وخبز الشراك، وخبز الصاج، وعروض للمطبخ الشرقي للمأكولات العربیة الشھیة كالفلافل، والشاورما والساندوتشات المحضرة أمام زوار المھرجان، إضافة إلى الحلویات بأنواعھا الكنافة، والبقلاوة، والھریسة.وأجاب رئیس المھرجان على سؤال وجھھ مندوب شبكة تلفزیون دیترویت في لوس انجلوس عن ضرورة مشاركة الشبیبة والأطفال من أبناء وبنات الجالیة: قال صویص سیكون ھناك فعالیات كثیرة لأحبابنا الأطفال إضافة إلى الكثیر من المفاجآت الھامة والخاصة للأطفال لیتمكنوا من قضاء أوقات ممتعة مع الأھالي.كما طرح بعض الإعلاميين منهم عنتر رباح وفادى يوسف وعبير سويدن أسئلة مختلفة حول المهرجان المنتظر وأجاب السيد عماد صویص رئيس المهرجان على كل الأسئلة بموضوح شديدواختتم المؤتمر بدعوة للمشاركة في المھرجان وجهها صویص إلى أبناء الجالیات في الولایات المتحدة الأمیركیة وفي ولایة كالیفورنیا تحدیدا، ودعاھم إلى دعم و المؤازرة و المشاركة من أجل إنجاح مثل ھذه النشاطات الإیجابیة التي تعود بالخیر والفائدة على الجالیات العربیة الأمیركیة والأوطان الأم.