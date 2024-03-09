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“اخرس ودعني أكمل”.. مصطفى البرغوثي يرفض مقاطعته خلال مقابلة مع مورغان (فيديو)

السياسي الفلسطيني مصطفى برغوثي
السياسي الفلسطيني مصطفى برغوثي

أظهر فيديو تداوله ناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الجمعة 8 مارس/آذار 2024، السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي وهو يخرج عن "هدوئه المعتاد"، ويتكلم بشكل حاد خلال لقاء استضافه الإعلامي الشهير بيرس مورغان. 

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 وقال البرغوثي، حينما حاول المتحدث الآخر وهو المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز مقاطعته: "لم أقاطعك أثناء حديثك، لذا اخرس ودعني أكمل". 


وبدا البرغوثي غاضباً، بينما حاول المحامي الأمريكي مقاطعته أثناء سرده مجموعة من الإحصائيات التي توثق جرائم الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة. 


ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأمريكي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.  

على مر السنوات، ساعد ديرشوفيتز، وهو شخصية مثيرة للانقسام إلى حد كبير، في الدفاع عن بعض القضايا الجنائية الشهيرة في أمريكا، بما في ذلك قضية الملياردير الراحل المدين بالاتجار بالجنس جيفري إبستاين، والمدير التنفيذي الشهير في هوليوود والمدين بالاغتصاب هارفي واينستين، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 


وقد دافع ديرشوفيتز، وهو صديق ومستشار منذ فترة طويلة لنتنياهو، على مدى عقود، عن المستوطنات الإسرائيلية، وقلل من أهمية الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة أمام الجمهور الأمريكي. 


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -وكالات

 

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