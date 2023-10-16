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الإثنين 16 تشرين الأول 2023
10:11 ص
ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في غزة
شهداء غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 شهيدا و 9700 مصاب.
وكشفت الوزارة عن الحصيلة الجديدة بعد استشهاد وجرح العشرات صباحا اليوم في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي ووسط القطاع.
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