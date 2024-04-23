الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة

شهداء غزة-(وكالات)
شهداء غزة-(وكالات)

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.اضافة اعلان

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 200 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات، بينما شهدت مناطق شمال القطاع سلسلة غارات "عنيفة"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وتدمير منازل وممتلكات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي، قصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء الاثنين، عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال توغلت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من عدة محاور وسط إطلاق نار، فيما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت شارع الشيماء في بيت لاهيا شمال غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية والطائرات المُسيرة النار صوب المغراقة والزهراء وسط القطاع.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأونروا تعلن بأنها غير قادرة على الوصول لفريقها في غزة

الجمعية العامة: الأونروا شريان الحياة للملايين من لاجئي فلسطين

منذ14 ساعة
استشهد 43 فلسطينيا وأصيب 62 آخرون بأربع مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في قطاع غزة خلال يوم واحد، بحسب مصادر فلسطينية

صحة غزة: عدد الشهداء تجاوز الـ34 ألفا

20 نيسان 2024
اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

18 نيسان 2024
منازل مدمرة في غزة

شهداء وجرحى اثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

06 نيسان 2024
اقرأ أيضا
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

أبو عبيدة بعد 200 يوم من الطوفان: العدو لا يزال عالقاً في رمال غزة

منذ5 ساعة
الحرب على غزة

نيوورك تايمز: "إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة"

منذ7 ساعة
غوغل-1702625331

“غوغل” تطرد مزيدا من الموظفين بعد احتجاجات على علاقات الشركة مع "إسرائيل"

منذ10 ساعة
الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

منذ12 ساعة
جامعة الدول العربية

الجامعة العربية: عقد دورة غير عادية غدا بناء على طلب فلسطين

منذ14 ساعة
الأونروا تعلن بأنها غير قادرة على الوصول لفريقها في غزة

الجمعية العامة: الأونروا شريان الحياة للملايين من لاجئي فلسطين

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 