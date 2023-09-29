الجمعة 29 أيلول 2023
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ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار قرب مسجد في باكستان

تجمع لأشخاص خارج مستشفى في ولاية بلوشستان في باكستان بعد انفجار راح ضحيته العشرات بين قتلى وإصابات
تجمع لأشخاص خارج مستشفى في ولاية بلوشستان في باكستان بعد انفجار راح ضحيته العشرات بين قتلى وإصابات
ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة قرب مسجد في ولاية بلوشستان في باكستان إلى 25 قتيلا، حسبما أعلن مسؤولون الجمعة.
وقال وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي، لوكالة فرانس برس، "قُتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح، بينهم 20 حالتهم حرجة".اضافة اعلان
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت "دون نيوز" عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن "عناصر إرهابية" نفذوا الهجوم.
وأوضحت في بيان أن "الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة بموكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً".
وكتب وزير الإعلام في ولاية بلوشيستان جان أشاكزاي عبر منصة إكس، أن حصيلة القتلى ترتفع.
أ ف ب
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