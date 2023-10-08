الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة نائية غرب أفغانستان أمس السبت، وأعقبته عدة هزّات ارتدادية، إلى "أكثر من ألف" قتيل، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة.اضافة اعلان
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأفغانية، بلال كريمي، "للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا، بلغت أكثر من ألف شخص"، بعدما ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات ولاية هرات أمس السبت، أعقبته سلسلة هزّات ارتدادية قوية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع الزلزال في مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية، فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دُمّرت أو تضررت جزئيا في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات، مع تأثّر حوالى 4200 شخص.
وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة في 2021.
كما عانت هرات التي تضم 1,9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران من جفاف مستمر منذ سنوات، شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.
(بترا)
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