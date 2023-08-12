ارتفاع ضحايا حريق هاواي إلى 80 قتيلا

اضافة اعلان

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي أتى بشكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأميركية في أرخبيل هاواي، إلى 80 قتيلا، وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.وقالت مقاطعة ماوي في تعداد جديد إن "عدد القتلى 80"، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصا إلى ملاجئ.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية، ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط. (RT)