السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 143

تشييع جثمان شهيد صحفي في غزة
تشييع جثمان شهيد صحفي في غزة - (أرشيفية)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غرة، إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 143 صحفياً.

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وأشار المكتب الإعلامي، الى استشهاد الصحفي الفلسطيني بهاء عكاشة الذي كان يعمل مصوراً صحفياً في شبكة الأقصى، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع، فجر اليوم السبت، حيث استشهد هو وزوجته ونجله الطفل، وأصيب آخرون.


يذكر أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي القصاصيب خلال الشهور الماضية، أدت إلى استشهاد العشرات من عائلة عكاشة جلهم من النساء والأطفال.-(بترا)

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