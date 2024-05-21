 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 7 وإصابة 9 آخرين

جندي إسرائيلي بجانب مركبة عسكرية خلال اقتحام سابق لجنين
جندي إسرائيلي بجانب مركبة عسكرية خلال اقتحام سابق لجنين

استُشهد، صباح الثلاثاء، 7 فلسطينيين بينهم طبيب، وأصيب 9 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة 9 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في جنين.

ونقلا عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، من بين الشهداء اختصاصي الجراحة في مستشفى جنين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.

مصادر أمنية، قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.-(وكالات)

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