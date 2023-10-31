ارتفاع عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين بعد "طوفان الأقصى"

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قال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه تم حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا وضابطا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن قتالا ضاريا يدور في غزة والموقف يتطلب الصمود والصبر، وفق تعبيره.وأكد أن إسرائيل سترد -حسب وصفه- على كل محاولة للإضرار بها وعلى كل خلية تحاول الدخول إليها.