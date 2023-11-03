ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في غزة إلى 25 والجرحى إلى 260

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي جديد في غزة ليرفع الإجمالي إلى 25.وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين في جيشه منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 26.