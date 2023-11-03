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الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
5:44 م
ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في غزة إلى 25 والجرحى إلى 260
الجيش الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي جديد في غزة ليرفع الإجمالي إلى 25.
وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين في جيشه منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 26.
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