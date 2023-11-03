الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في غزة إلى 25 والجرحى إلى 260

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي جديد في غزة ليرفع الإجمالي إلى 25.
وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين في جيشه منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 26.اضافة اعلان
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