الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306

شبان فلسطينيون يحتفون بالانتصار الذي حققته عملية "طوفان الأقصى" عند دبابة معطوبة-(وكالات)
طوفان الأقصى
ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى 306 جنود وضباط، وذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال، إنهم قتلوا منذ بدء الحرب.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل لا تزال تتعامل مع غلاف غزة منطقة عمليات حربية.

وأضاف، أن عدد من وصفهم بـ"الرهائن" المؤكد في غزة لا يقل عن 203.
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