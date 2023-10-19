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الخميس 19 تشرين الأول 2023
11:15 ص
ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306
طوفان الأقصى
ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى 306 جنود وضباط، وذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال، إنهم قتلوا منذ بدء الحرب.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل لا تزال تتعامل مع غلاف غزة منطقة عمليات حربية.
وأضاف، أن عدد من وصفهم بـ"الرهائن" المؤكد في غزة لا يقل عن 203.
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