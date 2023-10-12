الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال ينشر أسماء 31 جنديا وضابطا قتلوا في المعارك مع حماس

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 220

قوات الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، أسماء جديدة لـ31 جنديا وضابطا قتلوا في المعارك مع حماس منذ اندلاعها فجر السبت.
وقال الجيش في بيان إنه سُمح بنشر أسماء 31 من قتلاه، وتم إخطار عائلاتهم.اضافة اعلان
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 220 من بينهم 3 (ضابطان وجندي)، سقطوا الاثنين في مواجهات قرب حدود جنوب لبنان.
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 3268 مصابا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب فجر السبت.
وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن “443 جريحا دخلوا المستشفى حتى الساعة 11:30 مساء، 105 منهم في حالة خطيرة، والباقي في حالة متوسطة وخفيفة”.
وأضافت الوزارة “في المجمل، تم إجلاء 3268 جريحا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب”.
وبلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1200، والمصابين 2900، بحسب ما أعلنت هيئة البث الرسمية، الأربعاء، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 1200 والمصابين إلى 5339، منذ فجر السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع.- (الأناضول)
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