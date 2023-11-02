ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 18

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أفاد مراسل الجزيرة بمقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة بقطاع غزة، مما يرفع إجمالي عدد الجنود القتلى إلى 18.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الخميس مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.بدوره، قال الناطق العسكري الإسرائيلي اليوم الخميس، إن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 332، مشيرا إلى أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242.وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي أن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط و"نعمل على تعميقها"، وفق قوله، مؤكدا "نخوض قتالا وجها لوجه في قطاع غزة وقتلنا كثيرا من المسلحين".وعلى صعيد جبهة جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل "ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله".