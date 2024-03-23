السبت 23 آذار 2024
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ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115

انفجارات وإطلاق نار بقاعة حفلات في موسكو
انفجارات وإطلاق نار بقاعة حفلات في موسكو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، السبت، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي في موسكو إلى 115 شخصا، مؤكدة أن العدد مرشح للزيادة.


جاء ذلك في بيان بشأن الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات في العاصمة موسكو، أمس الجمعة.

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وذكر البيان أن عدد القتلى ارتفع إلى 115 شخصا.


وأوضح البيان أن الفرق عثرت على مزيد من الجثث خلال أعمال رفع الأنقاض، مؤكداً: "حتى الآن ارتفع عدد الوفيات إلى 115".


وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا 93 قتيلا وسط مخاوف من ارتفاع الرقم في ظل إصابة العشرات بجروح حالة بعض منهم خطيرة، حسبما أعلنت السلطات الروسية.


وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين فتحوا النار بشكل عشوائي في القاعة، كما اندلع حريق في سقف المبنى، وانهار السقف بعد فترة.


وقال بيان صادر عن الكرملين، السبت، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف التقى الرئيس فلاديمير بوتين وأفاد بتوقيف 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم. (الأناضول)

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