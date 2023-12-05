الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة منذ الصباح إلى 5

جندي من قوات الاحتلال
جندي من قوات الاحتلال
ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة خلال 24 ساعة إلى 5 قتلى، وفق ما أعلن الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم مقتل ضابطين إسرائيليين؛ أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة.اضافة اعلان

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة، الاثنين.

وجاء في الإعلان أن المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا هم: الكابتن، أيتان فيش، والرقيب أول، توفال تسنعاني، والرقيب ياكير شينكولفسكي، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وحسب ما نقلته الهيئة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة إلى 80، وإلى 406 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى.
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