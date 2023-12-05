ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة منذ الصباح إلى 5

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ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة خلال 24 ساعة إلى 5 قتلى، وفق ما أعلن الاحتلال اليوم الثلاثاء.وأكد الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم مقتل ضابطين إسرائيليين؛ أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة.وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة، الاثنين.وجاء في الإعلان أن المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا هم: الكابتن، أيتان فيش، والرقيب أول، توفال تسنعاني، والرقيب ياكير شينكولفسكي، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".وحسب ما نقلته الهيئة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة إلى 80، وإلى 406 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى.