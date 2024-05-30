استخبارات موسكو تتهم واشنطن بتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا

قال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهودها لتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا، ولا تخجل من جعل نفسها أضحوكة للآخرين.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "يقوم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بشكل عام، بتسجيل محاولات متزايدة من جانب الخارجية الأمريكية، لتحويل المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا، ولا يخجل الجانب الأمريكي خلال ذلك من تعريض نفسه للسخرية في هذه العملية".



وأضاف البيان، أن هذه التصرفات تدل على عجز الولايات المتحدة عن إدراك الواقع الحالي بشكل موضوعي، والانغماس في رواياتها حول المخاوف من روسيا المفعمة بالروسفوبيا.



وأشار البيان إلى أن الخارجية الأمريكية تخطط لنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار "خطورة التهديد الروسي" المزعوم لسكان السويد وفنلندا.(RT)