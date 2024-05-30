 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استخبارات موسكو تتهم واشنطن بتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا

جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية
الاستخبارات الروسية الخارجية تتهم واشنطن بتحريض المجتمع الدولي ضدها

قال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهودها لتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا، ولا تخجل من جعل نفسها أضحوكة للآخرين.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صدر عن المكتب: "يقوم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بشكل عام، بتسجيل محاولات متزايدة من جانب الخارجية الأمريكية، لتحويل المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا، ولا يخجل الجانب الأمريكي خلال ذلك من تعريض نفسه للسخرية في هذه العملية".


وأضاف البيان، أن هذه التصرفات تدل على عجز الولايات المتحدة عن إدراك الواقع الحالي بشكل موضوعي، والانغماس في رواياتها حول المخاوف من روسيا المفعمة بالروسفوبيا.

وأشار البيان إلى أن الخارجية الأمريكية تخطط لنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار "خطورة التهديد الروسي" المزعوم لسكان السويد وفنلندا.(RT)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جون كيربي مستشار الأمن القومي الأميركي

"لا أساس له".. واشنطن ترفض اتهامها بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.

21 أيار 2024
اقرأ أيضا
الصاروخ القدر

ماذا نعرف عن صاروخ "القدر" الإيراني المضاد للسفن الذي أطلقه الحوثيون مؤخرا؟

منذ 30 دقيقة
قاسم سليماني

القيادة الأميركية: هكذا قتلنا قاسم سليماني

منذ1 ساعة
الانتخابات

إيران تستعد لانتخابات رئاسية مبكرة عقب وفاة الرئيس

منذ2 ساعة
البرلمان البريطاني - (أرشيفية)

رسميا.. حل البرلمان البريطاني تمهيدا للانتخابات

منذ9 ساعة
قتلى الجيش الاسرائيلي

10 قتلى و 149 جريح في صفوف الاحتلال منذ بدء العدوان على رفح

منذ20 ساعة
لقاء يجمع زعماء المعارضة الاسرائيلية

تحالف ثلاثي للمعارضة "الإسرائيلية" بهدف إسقاط حكومة نتنياهو

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ17 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ17 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ17 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 