استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما في قلقيلية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، مما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما، ليعلن فيما بعد عن استشهادهما واحتجاز جثمانيهما.وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي؛ خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(وفا)