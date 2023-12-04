الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما في قلقيلية

جندي إسرائيلي محتل يحمل سلاحًا قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
جندي إسرائيلي محتل يحمل سلاحًا قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، مما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما، ليعلن فيما بعد عن استشهادهما واحتجاز جثمانيهما.
وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي؛ خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(وفا)
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