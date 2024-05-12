استشهاد فلسطيني وإصابة آخر شرقي نابلس

استشهد صباح اليوم الأحد ، فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الشاب سامر ناصر رمانة (27 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ،حيث نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إصابة لشاب (16 عاما) بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، واثر ذلك دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان.-(بترا)