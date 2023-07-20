استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في نابلس

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استشهد صباح اليوم الخميس، الشاب بدر سامي مصري (19عاما)، متأثرا بإصابته في الصدر بعد محاولة إنقاذه من قبل الأطباء في مستشفى العربي، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.جاء ذلك خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لمقام يوسف شرق المدينة.كما أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز السام، الليلة الماضية، وفجر اليوم.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، وأغلقت الشارع بالسواتر الترابية.وبين مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، احمد جبريل، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في البطن والرجل، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا بنابلس.وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة 12 عاما أصيبت بالاختناق الشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، مبينا أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة شرق المدينة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.-(بترا)