 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 10 أفراد من عائلة هنية بينهم شقيقته

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - (أرشيفية)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - (أرشيفية)

استشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية.

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من أفراد عائلة هنية الذين كانوا في المنزل لا يزالون تحت الأنقاض، وأكدت أن جل الشهداء الذين قضوا في الغارة الإسرائيلية من النساء.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن محاولة البحث عن ناجين مستمر، مرجحا ارتفاع أعداد شهداء الغارة التي استهدفت منزل هنية.

ومنذ الليلة الماضية، يكثف جيش الاحتلال غاراته على مخيم الشاطئ، كما استهدف مدرسة إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما أدى لاستشهاد العشرات، بينهم أطفال.


وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، استشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.


وزعم جيش الاحتلال حينها أنه اغتال أبناء هنية لأنهم "كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 جريحا، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.-(الجزيرة)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الحرب على غزة

ممثلة أممية: محو عائلات بكاملها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

24 حزيران 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هذه خطة نتنياهو السرية للبقاء في السلطة

20 حزيران 2024
جثامين شهداء في غزة

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

12 حزيران 2024
الأسير أندري كوزلوف يهبط من مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تحريره (رويترز)

صحيفة تكشف عن مصدر معلومات أميركا حول الأسرى

09 حزيران 2024
اقرأ أيضا
حريق في البرلمان الكيني

كينيا.. اقتحام البرلمان على وقع احتجاجات عارمة ضد الزيادات الضريبية

منذ 38 دقيقة
جوليان أسانج

مؤسس ويكليكس الذي أرّق العالم بوثائقه السرية يعانق الحريّة

منذ3 ساعة
مجلس الامن

"اشتباكات لفظية" في مجلس الأمن الدولي بين إيران والغرب

منذ3 ساعة
زيلنسكي

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة

منذ3 ساعة
ابل

الاتحاد الأوروبي يحذر أبل مجدداً من انتهاكات متجر التطبيقات

منذ3 ساعة
692265

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

توليد حرب أهلية

ماهر أبو طير |اليوم

"الكهرباء".. جيب المواطن هو الحل!

محمود خطاطبة |اليوم

لماذا تحتاج إلى الإقلاع فورا عن التدخين؟

حسني عايش |اليوم

لا لترحيل المشاكل المالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحية لرئيس الأركان وللضابط وللعسكري وكل بوريه

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: تحولات النمو الاقتصادي في الأردن

رعد التل |اليوم

"النشامى" في المونديال إلا إذا ..

خالد خطاطبة |اليوم

فقاعات يوآف غالانت الإنسانية هل هي إنسانية؟

د.منذر الحوارات |اليوم
2c10d147-94d1-4117-a5f7-b81be107ceb0

الأحزاب و"الكلام لمجرد الكلام"

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة!

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد
 