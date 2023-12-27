استشهاد 6 فلسطينيين بقصف في مخيم نور شمس

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استشهد 6 فلسطينيين فجر الأربعاء، بعد قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة 19 عاما، وأحمد عبد الرحمن عيسى 19 عاما، وأدهم محمد فحماوي 23 عاما، ويزن أحمد وحيد فحماوي 23 عاما، وفارس حسام فحماوي 29 عاما، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي 17 عاما، فيما أصيب شاب 24 عاما بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.وقال الهلال الأحمر: إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الإصابات إلى 4.وقال نقيب الأطباء في طولكرم رضوان بليبلة، إن جنديا من جيش الاحتلال قام بطعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتا إلى إصابات أخرى تم التعدي عليها بالضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات والتهديد بقتلهم من قبل الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول للمستشفى.في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف منزلا مهجورا في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق طولكرم والمقابل لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة إسعاف "الشفاء" التي قدمت إلى المكان لتفقد إن كان هناك اصابات، وأجبرت ضابط الإسعاف على دخول المنزل لتفتيشه قبل الإفراج عنه.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باقتحام قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية للمدينة من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد إخضاع أصحابها للاستجواب.واعتلت قوات الاحتلال أسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحولتها إلى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.وعمد الاحتلال إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة.ونعت حركة فتح - إقليم طولكرم، شهداء مخيم نور شمس الذين ارتقوا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال، وأعلن أمين سر فتح إياد الجراد أن الأربعاء، هو يوم إضراب شامل في محافظة طولكرم يشمل جميع مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء.يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.-(وفا)