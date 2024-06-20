 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع بريطاني يتوقع خسارة فادحة لسوناك وحزبه

رشي سوناك
رشي سوناك
توقعت 3 استطلاعات للرأي -أمس الأربعاء- هزيمة ساحقة غير مسبوقة لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وخسارته لمقعده بالانتخابات المقبلة في يوليو/تموز، بينما توقعت فوز حزب العمال المعارض بسهولة وبأغلبية كبيرة.اضافة اعلان

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" أن حزب العمال بقيادة كير ستارمر في طريقه للاستحواذ على 425 مقعدا في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، ليحصد أكبر عدد في تاريخه.

وتوقع استطلاع شركة "سافانتا" حصول حزب العمال على 516 مقعدا، بينما توقع استطلاع منظمة "مور إن كومون" حصوله على 406 مقاعد.

في حين توقع استطلاع "سافانتا" أن يبقى للمحافظين 53 مقعدا، ويحصل الديمقراطيون الأحرار على 50 مقعدا، وتنبأ استطلاع "يوغوف" بحصول المحافظين على 108 مقاعد، والديمقراطيين الأحرار على 67 مقعدا.

كما توقع استطلاع "مور إن كومون" حصول المحافظين على 155 والديمقراطيين الأحرار على 49 مقعدا.

وتتوافق الاستطلاعات مع أخرى سابقة تتوقع فوز حزب العمال الذي ظل في صفوف المعارضة على مدى 14 عاما من حكم المحافظين، لكنها تبرز أن حجم هزيمة المحافظين قد يكون أسوأ مما كان يعتقد سابقا.


خسارة سوناك
وذكر استطلاع "سافانتا" أن سوناك قد يخسر أيضا مقعده البرلماني شمال إنجلترا الذي كان يعتبر ذات يوم دائرة انتخابية مضمونة للمحافظين، وبذلك يكون أول رئيس وزراء بريطاني يفقد مقعده.


وتنبأت الاستطلاعات الثلاثة أيضا بأن يخسر عدد من الوزراء البارزين بالحكومة مقاعدهم، من بينهم وزير المالية جيريمي هانت.

وتشير معظم استطلاعات الرأي حاليا إلى تقدم حزب العمال بزعامة ستارمر بنحو 20 نقطة مئوية على حزب المحافظين الحاكم في حصة الأصوات.

ورسمت استطلاعات رأي أخرى -الأيام القليلة الماضية- صورة كئيبة عن سوناك، وتوقع أحدها "انقراضا انتخابيا" للمحافظين. رويترز
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بريطانيا

بريطانيا تستأنف تمويل السلطة الفلسطينية

11 حزيران 2024
البرلمان البريطاني - (أرشيفية)

رسميا.. حل البرلمان البريطاني تمهيدا للانتخابات

30 أيار 2024
سوناك

إعلان "يوم العار" في بريطانيا والسبب؟؟

21 أيار 2024
اقرأ أيضا
GettyImages-2157817986-1718948539

الاستعداد النووي وتصدير الأسلحة.. بوتين يوجه قذائفه من فيتنام

منذ5 ساعة
667531e14c59b7469e1b814b

بالفيديو.. صرصور يقطع مؤتمر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

منذ5 ساعة
9ipj-16

ما هي خصائص الكلبين اللذين أهداهما زعيم كوريا الشمالية لبوتين؟

منذ5 ساعة
وزير الخارجية الكولومبي لويس غيلبيرتو موريو

كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً غزياً لعلاجهم

20 حزيران 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هذه خطة نتنياهو السرية للبقاء في السلطة

20 حزيران 2024
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة

رصيف غزة البحري سيستأنف عملياته اليوم

20 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 