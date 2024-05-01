استطلاع رأي : " 58% من الاسرائيليين يؤيدون استقالة نيتيناهو فوراً"

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جاء ذلك وفق نتائج استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، نشرت نتائجه مساء الثلاثاء، وشمل عينة عشوائية تضم 500 شخص.وكشف الاستطلاع أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون بأن على نتنياهو الاستقالة من منصبه فورا، بينما رأى 48 بالمئة من المشاركين أن على وزير الدفاع يوآف غالانت الاستقالة، فيما أيد 56 بالمئة منهم استقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.وأشارت القناة أن "نصف الجمهور أيد الاستقالة الفورية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي".وعن الانتخابات، أيد 54 بالمئة من المشاركين إجراء انتخابات مبكرة، وفق نتائج الاستطلاع.وأيد 37 بالمئة استقالة كل من زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس، والوزير في حكومة الحرب غادي آيزنكوت.واعتبر 36 بالمئة من المشاركين أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 30 بالمئة قالوا إن نتنياهو هو الأنسب للمنصب.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب غانتس سيحصل على 31 من مقاعد الكنيست الـ 120.فيما يحصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا، أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد فيحصل على 15 مقعدا.ومن أجل تشكيل الحكومة، يلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل.ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في ظل إصرار نتنياهو على عدم إجرائها في وقت الحرب على قطاع غزة.وتتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات شديدة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة "حماس" على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وطريقة تعاطيها مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.ومنذ ذلك التاريخ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية.(الأناضول)