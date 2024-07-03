 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع: 75% من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح بايدن للرئاسة

الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن 75 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن فرصة الحزب الديمقراطي في الفوز بالسباق الرئاسي ستكون أكبر في حال تقديمه مرشحا غير الرئيس الحالي جو بايدن.

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وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة “سي إن إن”، وأعلنت نتائجه الثلاثاء، أعرب 49 بالمئة من المشاركين عن دعمهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، و43 بالمئة للمرشح الديمقراطي بايدن.


وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 34 بالمئة من المشاركين أعجبتهم رئاسة بايدن، فيما لم يجده 58 بالمئة “مناسبا للرئاسة”.


وبعد المناظرة التي بُثَّت على الهواء مباشرة بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن ليلة 27 يونيو/ حزيران الماضي، رأى مسؤولون من الحزب الديمقراطي وأنصاره أن بايدن يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي.


وخلال فترة ترشحه لولاية ثانية، لم يستطع بايدن تقديم أداء يرضي المخاوف بشأن عمره، وتعرض لانتقادات شديدة بعد المناظرة.


واعترف بايدن بأن حالته الصحية لم تعد كما كانت من قبل، لكنه ذكر أنه لا يزال البديل الأفضل ضد ترامب، وأعلن أنه لن ينسحب من السباق في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.-(الأناضول)

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