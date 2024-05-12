الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقالة المسؤول عن سياسة "اليوم التالي في غزة" في مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي"

المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي التابع للاحتلال الإسرائيلي يورام حمو
المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي التابع للاحتلال الإسرائيلي يورام حمو

قدّم المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس "الأمن القومي" التابع للاحتلال الإسرائيلي، يورام حِمو، استقالته من المنصب، اليوم الأحد. 

اضافة اعلان


وأوضحت القناة "السابعة" الإسرائيلية أنّ حِمو مسؤول عن متابعة سياسة "اليوم التالي في غزة"، مشيرةً إلى أنّه سيعلن مغادرته المنصب بسبب عدم التقدم في معالجة هذه المسألة.


وفي السياق، أكدت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ استقالة حِمو "جاءت على خلفية عدم اتخاذ المستوى السياسي لقرارات بشأن قضية اليوم التالي في غزة".


ولفتت "كان" إلى أنّ مجلس "الأمن القومي"، هو الهيئة المسؤولة عن الشؤون الخارجية و"الأمن القومي"، وهو يعمل، من بين جملة أمور منذ بداية الحرب على غزة، على ما يسمى مسألة "اليوم التالي"، مضيفةً أنّ هذا المجلس يصيغ سياسة الحكومة ورئيسها بشأن هذه المسألة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد حذّرت، في الفترة الماضية، من استقالات بالجملة بعد  قضية استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، على خلفية فشله في كشف عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.


وتوقّع محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئيل، في 23 نيسان/أبريل الماضي، موجةً كبيرة من الاستقالات في صفوف القيادة السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة. 


وقال هرئيل إنّ "هذه الاستقالات تحشر نتنياهو في الزاوية، لأنّه الوحيد الذي يرفض حتى الآن تحمّل أيّ مسؤولية عن الهزيمة في غزة".


صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تحدثّت، بدورها، عن تأثير "الدومينو" لاستقالة حاليفا، مؤكدةً أنّها "لن تكون الأخيرة" بين كبار ضباط الاحتلال.


وكشفت الصحيفة أنّ هناك ضباطاً كباراً آخرين، بما لا يقل عن 4 برتبة عقيد، على مستوى قادة الوحدات الميدانية، أبلغوا رفاقهم بنيتهم الاستقالة، من بينهم قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد.


وكانت مصادر في "جيش" الاحتلال، قد رجّحت "أن يعلن مزيد من المسؤولين الكبار في الجيش الاستقالة بعد عيد الفصح" (بعد 15 أبريل)، في حديثها مع وسائل إعلام إسرائيلية. الميادين

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عش دبابير

"عش دبابير" في غزة يصيب 12 جنديا في جيش الاحتلال

منذ23 ساعة
جثامين شهداء في غزة

الاحتلال يرتكب 6 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

07 أيار 2024
إعلام الاحتلال: الجيش يستعد لاجتياح رفح

جيش الاحتلال يطلب إخلاء سكان بعض مناطق رفح

06 أيار 2024
طلاب جامعة ساينس بو ينضمون للحراك المندد بالعدوان على غزة (الأناضول)

حِراك طلبة الجامعات يصل إلى جامعة عريقة في باريس

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
اردوغان

أردوغان: نتنياهو تخطى هتلر في أساليب الإبادة الجماعية

منذ 18 دقيقة
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_2b6989e3eb785cfd7e3bc44a5104e2f5

استقالة مسؤول التخطيط الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي

منذ4 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر شرقي نابلس

منذ5 ساعة
نازحون من رفح

أونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من رفح

منذ5 ساعة
اسرى فلسطينيون

تحقيق ل"سي إن إن".. يكشف انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن غامض بصحراء النقب

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ17 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ17 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 