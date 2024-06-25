 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اشتباكات لفظية" في مجلس الأمن الدولي بين إيران والغرب

مجلس الامن
مجلس الامن

شهدت أروقة الأمم المتحدة "اشتباكات لفظية" بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مع إيران وروسيا بشأن برنامج طهران النووي، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعهدت واشنطن "باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي"، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

اضافة اعلان


واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران بتكثيف أنشطتها النووية لتتجاوز الحدود التي تم الاتفاق عليها عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، وبرفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.


في المقابل، اتهمت إيران وروسيا، الولايات المتحدة وحلفاءها بالمضي قدما في تطبيق العقوبات الاقتصادية التي كان المفترض رفعها بموجب الاتفاق، بينما أكدت واشنطن وحلفاءها على ضرورة مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف على برنامج طهران النووي.


وجاءت الاشتباكات، بحسب وكالة أسوشيتد برس، خلال اجتماع نصف سنوي بشأن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وست دول رئيسية، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى المستويات اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.


ثم أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق  في عام 2018، قائلا إنه سيتفاوض على صفقة أقوى، لكن هذا لم يحدث.


وجاء اجتماع المجلس في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر مايو يفيد بامتلاك إيران أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي خطوة لا تزال بعيدة عن مستوى النقاء المطلوب لإنتاج أسلحة نووية والبالغ 90 بالمئة.


وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا يمثل زيادة تبلغ 20 كيلوغراما عن مستويات فبراير.

كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 يونيو أن مفتشيها تأكدوا من بدء إيران تشغيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، وانها تخطط لتركيب المزيد.


وقال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، للمجلس إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تظهر عزم إيران على توسيع نطاق برنامجها النووي بطرق لا علاقة لها بالأهداف المدنية”.


وأكد وود أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الوسائل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنه أشار إلى أنها تظل "ملتزمة تماما بمعالجة المخاوف الدولية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية".


وأصدرت الدول الغربية الثلاث التي لا تزال ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - بيانا مشتركا بعد اجتماع المجلس ترك الباب مفتوحا أيضا أمام الجهود الدبلوماسية "التي تضمن عدم قيام إيران بتطوير سلاح نووي".

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مجلس الأمن

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين اليوم

منذ9 ساعة
ایران-و-بحرین

إيران والبحرين تمهدان الطريق لاستئناف العلاقات بعد قطيعة طويلة

24 حزيران 2024
وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني

إيران تنصح إسرائيل بعدم السقوط من "حفرة غزة إلى بئر لبنان"

12 حزيران 2024
مجلس الأمن

مشروع قرار أميركي معدل أمام مجلس الأمن بشأن وقف الحرب على غزة

10 حزيران 2024
اقرأ أيضا
حريق في البرلمان الكيني

كينيا.. اقتحام البرلمان على وقع احتجاجات عارمة ضد الزيادات الضريبية

منذ 38 دقيقة
جوليان أسانج

مؤسس ويكليكس الذي أرّق العالم بوثائقه السرية يعانق الحريّة

منذ3 ساعة
زيلنسكي

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة

منذ3 ساعة
ابل

الاتحاد الأوروبي يحذر أبل مجدداً من انتهاكات متجر التطبيقات

منذ3 ساعة
692265

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية

منذ7 ساعة
رجل فلسطيني يمسك بيد شهيد في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

30 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

توليد حرب أهلية

ماهر أبو طير |اليوم

"الكهرباء".. جيب المواطن هو الحل!

محمود خطاطبة |اليوم

لماذا تحتاج إلى الإقلاع فورا عن التدخين؟

حسني عايش |اليوم

لا لترحيل المشاكل المالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحية لرئيس الأركان وللضابط وللعسكري وكل بوريه

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: تحولات النمو الاقتصادي في الأردن

رعد التل |اليوم

"النشامى" في المونديال إلا إذا ..

خالد خطاطبة |اليوم

فقاعات يوآف غالانت الإنسانية هل هي إنسانية؟

د.منذر الحوارات |اليوم
2c10d147-94d1-4117-a5f7-b81be107ceb0

الأحزاب و"الكلام لمجرد الكلام"

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة!

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد
 