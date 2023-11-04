السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف مجازر غزة

اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف مجازر غزة
اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف مجازر غزة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن الشرطة، إنه تم اعتقال أكثر من 50 ناشطا في واشنطن بعد توجههم إلى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، نشر نشطاء حركة Codepink المناهضة للحرب تقريرا عن هذا العمل. وأشار التقرير إلى أن النشطاء جاؤوا حاملين الأعلام الفلسطينية إلى مكاتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت الصحيفة: "تم اعتقال 52 شخصا خلال ذلك. وتم اتهامهم بتنظيم احتجاجات غير قانونية في حرم الكابيتول".

ومع دخول الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.RT
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