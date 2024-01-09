الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اغتيال 3 أعضاء من حزب الله جنوبي لبنان

حزب الله
حزب الله
قال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله، الثلاثاء، إنّ 3 أعضاء تم اغتيالهم في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.

ولم يحدد المصدران بعد هويتهم.اضافة اعلان

وقالت مصادر مطلعة على حزب الله، إنّ إسرائيل اغتالت قائدا في حزب الله في ضربة بجنوب لبنان الاثنين. ولم تعلق إسرائيل بعد على عملية أمس.-(رويترز)
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