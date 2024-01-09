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الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
11:56 ص
اغتيال 3 أعضاء من حزب الله جنوبي لبنان
حزب الله
قال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله، الثلاثاء، إنّ 3 أعضاء تم اغتيالهم في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.
ولم يحدد المصدران بعد هويتهم.
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وقالت مصادر مطلعة على حزب الله، إنّ إسرائيل اغتالت قائدا في حزب الله في ضربة بجنوب لبنان الاثنين. ولم تعلق إسرائيل بعد على عملية أمس.-(رويترز)
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