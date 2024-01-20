اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارات عدة في مخيم بلاطة شرق نابلس، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال منازل عدة وعبثوا بمحتوياتها.وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت في محتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.واقتحم جيش الاحتلال، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وسير آلياته العسكرية في شوارع البلدتين وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.واقتحمت قوات الاحتلال مساء الجمعة، منزل الناشط في تجمع "المدافعون عن حقوق الإنسان"، عماد أبو شمسية في مدينة الخليل.وقال أبو شمسية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في تل الرميدة، وفتشت الهواتف النقالة لأفراد العائلة، وهددتهم بالاعتقال، خصوصا ابنته، في حال استمرارهم بتصوير وتوثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة الخليل.وأصيب، مساء الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة رفيديا غرب نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا (20 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام منطقة رفيديا.-(وفا)