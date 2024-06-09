 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اقتصاد منهك".. 2.7 مليار دولار عجز في ميزانية حكومة الاحتلال في أيار بسبب الحرب على غزة

عجز الميزانية الاسرائيلية
عجز في ميزانية حكومة الاحتلال - تعبيرية

وصل العجز في الميزانية الإسرائيلية مستويات قياسية وصلت إلى 10 مليارات شيقل (2.7 مليار دولار) في شهر أيار الماضي، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب في غزة.

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وعلى مدى الأشهر الإثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار مقابل 7 بالمئة في نيسان، وفق ما أوردته اليوم الأحد شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية .


ويتجاوز العجز بذلك الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله وبلغ الإنفاق على الحرب 70 مليار شيقل.


هذا وارتفعت إيرادات الضرائب 19.3 بالمئة الشهر الماضي، وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة في أول 5 أشهر من 2024.


وفي سياق منفصل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال، إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.

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