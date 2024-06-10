 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأغذية العالمي يوقف توزيع المساعدات من الرصيف البحري في غزة

الأغذية العالمي
الأغذية العالمي

قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن البرنامج "أوقف مؤقتا" توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف الأميركي العائم قبالة غزة، بسبب مخاوف تتعلق "بسلامة موظفينا".

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وبحسب وكالة" أسوشيتد برس" الأميركية، قالت مديرة البرنامج سيندي ماكين، في مقابلة متلفزة مع شبكة cbs الأميركية الليلة الماضية، "لقد توقفنا مؤقتا في الوقت الراهن"، كاشفة أن اثنين من مستودعات مؤسستها في غزة تعرضا للقصف وأصيب أحد الموظفين.


وشددت على أن وقف إطلاق النار ضروري في هذا الوقت لضمان تدفق المساعدات من البرنامج الأممي والمنظمات الأخرى إلى غزة على نطاق واسع".


بدورها، قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان، إنها تعمل مع مسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين ومع المنظمات الإنسانية في غزة "لضمان إمكانية استئناف المساعدات بشكل آمن وفعال بعد الانتهاء من المراجعة الأمنية التي يقوم بها المجتمع الإنساني حاليا".


يذكر أن الوكالة الأميركية تعمل مع برنامج الأغذية العالمي وشركائهما في المجال الإنساني في غزة لتوزيع المواد الغذائية وغيرها من المساعدات القادمة من الرصيف البحري الذي تديره الولايات المتحدة.


وتم الانتهاء من بناء الرصيف البحري الأميركي في منتصف أيار الماضي، وعمل لمدة أسبوع تقريبا قبل التوقف عن العمل لنحو أسبوعين بسبب أضرار ناجمة عن عواصف.

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