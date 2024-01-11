الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 648 مليون دولار

فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 648 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.


وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 54 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنه ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد ما لا يقل عن 23357 فلسطينيًا في غزة، وأصيب 59410 فلسطينيًا معظمهم من النساء والاطفال.


وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الى 331 شهيدا فلسطينيا، بينهم 84 طفلا، فيما بلغ عدد المٌصابين بجروح مختلفة، 4148 فلسطينيًا، من بينهم 627 طفلًا.-(بترا)

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