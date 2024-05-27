 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية بمرور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والوقود من مصر إلى غزة عبر معبر كرم سالم.

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وقال بيان صدر باسم الأمين العام، انه ومع نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح بسبب "الأعمال العدائية" وأوامر الإخلاء منذ 6 أيار، فان غوتيريس "يشدد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية - بما في ذلك الوصول إلى الغذاء والمأوى والمياه النظيفة".


وأضاف البيان انه مع اقتراب العملية الإنسانية من الانهيار، يؤكد الأمين العام أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية تسهيل النقل الآمن وتسليم الإمدادات الإنسانية من مصر التي تدخل كرم سالم إلى المحتاجين وأن تكون جميع نقاط العبور مفتوحة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2720".


وأكد أيضا ضرورة "أن تتمتع المنظمات الإنسانية بإمكانية الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة"، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لإنهاء معاناة المدنيين".


وأعرب غوتيريش عن شعوره "بالفزع من عدم تنفيذ الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالوضع في غزة"، مذكرا الأطراف بأن قرارات المحكمة ملزمة.-(بترا)

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