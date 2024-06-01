الأمم المتحدة تعلق على مبادرة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

اضافة اعلان

وأعرب غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أنه يشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.