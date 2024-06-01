السبت 01 حزيران 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
السبت 01 حزيران 2024
3:05 ص
الأمم المتحدة تعلق على مبادرة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - (أرشيفية)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر السبت، لقد شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة وحان الوقت للتوقف.
وأعرب غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أنه يشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
اضافة اعلان
بايدن
غزة
الامم المتحدة
Copy
ذات صلة
الأمم المتحدة تنتقد "تصرفات" الاحتلال في غزة
28 أيار 2024
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة
27 أيار 2024
الأمم المتحدة: الوضع في غزة جحيم لا يُطاق
21 أيار 2024
الأمم المتحدة: "لم يبق شيء لتوزيعه في غزة"
18 أيار 2024
اقرأ أيضا
مدفيديف للناتو: ليس تخويفا أو خدعة نووية
منذ12 ساعة
زيلينسكي يشتكي من أن روسيا تنتج أسلحة أسرع من الغرب مجتمعا
منذ12 ساعة
ألمانيا تسمح لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحتها
منذ12 ساعة
إدانة ترامب بكل التهم الموجهة له بقضية "ممثلة الأفلام الإباحية"
31 أيار 2024
دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى في الـ 5 من حزيران المقبل
30 أيار 2024
استخبارات موسكو تتهم واشنطن بتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا
30 أيار 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
انطلاق أعمال منتدى تواصل 2024 اليوم
آخر الأخبار
|
منذ 5 دقيقة
بعد انتكاسة مزدوجة للاحتلال.. نتنياهو يتلقى دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس
العرب والعالم
|
منذ 13 دقيقة
القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 4 مسيرات فوق خليج عدن والبحر الأحمر
العرب والعالم
|
منذ 43 دقيقة
الأمم المتحدة تعلق على مبادرة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
دولي
|
منذ1 ساعة
الحرب العالمية الثالثة.. هاشتاج يجتاح منصة "X"
منوعات
|
منذ2 ساعة
5 أمور تؤرق منام نتنياهو بعد 8 أشهر من الحرب على غزة
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
تحذير من الأمن العام للمواطنين
آخر الأخبار
|
18 نيسان 2024
هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب
الغد الأردني
|
22 آذار 2024
افكار و مواقف
عملية رفح والعودة للبشاعة الإنسانية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ولي العهد إذ يقدم رؤيته
خالد دلال
|
اليوم
ترجمات
استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا
ترجمات
|
منذ7 ساعة
الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي
ترجمات
|
منذ7 ساعة
ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس
ترجمات
|
29 أيار 2024
إمبراطورية تخاف من طلابها
ترجمات
|
29 أيار 2024
ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟
ترجمات
|
29 أيار 2024
لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة
ترجمات
|
28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
شهداء فلسطين
كابوس الجمعة
30 أيار 2024
عريس
29 أيار 2024
نتنياهو
28 أيار 2024
غزة
27 أيار 2024
عطلة
26 أيار 2024