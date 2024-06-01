 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة تعلق على مبادرة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - (أرشيفية)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر السبت، لقد شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة وحان الوقت للتوقف.

وأعرب غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أنه يشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.اضافة اعلان
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