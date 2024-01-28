الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: تعليق تمويل الأونروا يعني المشاركة في "الإبادة" بغزة

فلسطينيون نازحون من شمال غزة-(وكالات)
فلسطينيون نازحون من شمال غزة-(وكالات)

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وذلك بعد تعليق 9 دول بشكل مؤقت تمويلها للوكالة.اضافة اعلان

وأعلن الأمين العام إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا الذين وصفهم بالمتورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، وذلك بعد اتهامات من تل أبيب لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى".

وقال غوتيريش إن "أي موظف بالأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية"، وفق تعبيره.

بدروها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشارك في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.

وأشارت ألبانيز في تدوينة عبر منصة "إكس" إلى أن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها لأونروا جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.

وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".
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