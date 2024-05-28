الأمم المتحدة تنتقد "تصرفات" الاحتلال في غزة

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I condemn Israel’s actions which killed scores of innocent civilians who were only seeking shelter from this deadly conflict.



There is no safe place in Gaza.



This horror must stop. — António Guterres (@antonioguterres) May 27, 2024

يأتي ذلك تعليقاً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيماً للنازحين الفارين من مناطقهم، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة العشرات.وكتب غوتيريش، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "تصرفات إسرائيل التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى من هذا الصراع المميت".وأضاف: "لا مكان آمناً في غزة، يجب أن يتوقف هذا الرعب فوراً".