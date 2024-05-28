 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة تنتقد "تصرفات" الاحتلال في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - (أرشيفية)
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر الثلاثاء، على أنه لم يعد في غزة مكان آمن، مطالباً بوقف هذا الرعب، على حد وصفه.
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يأتي ذلك تعليقاً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيماً للنازحين الفارين من مناطقهم، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وكتب غوتيريش، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "تصرفات إسرائيل التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى من هذا الصراع المميت".

وأضاف: "لا مكان آمناً في غزة، يجب أن يتوقف هذا الرعب فوراً".
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