الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: قيمة التبرعات لغزة بلغت 690 مليون دولار

الدمار في غزة
الدمار في غزة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 690 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل نحو 58 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.اضافة اعلان
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية العام الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
إلى ذلك، نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إن حوالي 24285 فلسطينيا استشهدوا في غزة منذ السابع من تشرين الأول، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، عدا عن آخرين في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى 61154 على الأقل.
وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، أفاد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الانسانية بأن 344 فلسطينيا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين من بينهم 88 طفلا، فيما أصيب 4215 فلسطينيا، من بينهم 642 طفلا بجروح مختلفة.- (بترا)
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