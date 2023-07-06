الأمن الروسي يداهم قصر “طباخ بوتين” ويعثر على أشياء غريبة (فيديو)

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كانت تقارير روسية أكدت، في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية داهمت قصر بريغوجين في سان بطرسبرغ لتعثر على العديد من المقتنيات الغريبة، كالشعر المستعار وسبائك الذهب، ومخبأ للأسلحة، وتمساح محشو، وصورة مؤطرة قيل إنها رؤوس مقطوعة لأعداء بريغوجين.فيما عرضت القناة الروسية الأولى، لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.صحيفة "إزفستيا" الموالية للكرملين قالت إنه تم العثور على مخابئ ضخمة للأسلحة، بما في ذلك بنادق هجومية وخراطيش، بالإضافة إلى خزانة كبيرة تحتوي على العديد من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة.كما تمت مصادرة عدد كبير من الصناديق التي تحتوي على أوراق نقدية روسية تبلغ قيمتها حوالي 86 مليون جنيه إسترليني (10 مليارات روبل). وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الأموال والمعدات قد أعيدت إلى المكتب ومركز فاغنر.من بين الممتلكات الثمينة للزعيم العسكري الخاص التي تم تصويرها، كان الزي العسكري الروسي مزيناً بحوالي 20 ميدالية. وكشفت الصور عن الفخامة التي عاشها بريغوجين، حيث كشفت عن مسبح خاص ومهبط للطائرات وساونا وصالة ألعاب رياضية ومكتب طبي.حسب موقع "روسيا اليوم"، فقد تم فتح قضية جنائية ضد قائد مجموعة فاغنر على خلفية تنظيمه لتمرد مسلح، وإصدار الرئيس أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات "فاغنر"، قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروسيا ووقف التتبعات الجنائية في حقه.