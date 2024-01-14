الأورومتوسطي: ما يجري في غزة "إبادة جماعية"

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أرقام مهولة للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 100 يوم، مبينا سقوط 100 ألف شخص بين شهيد وجريح، واصفا ما يجري بالإبادة الجماعية.

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وقال المرصد في بيان له "إن هناك 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق قطاع غزة".

ولفت في بيانه إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروعة ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من القطاع يوميا في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب.



وأضاف: "نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين بمن في ذلك 12345 طفلا، و6471 امرأة و295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحافيا".



وأردف المرصد الأورومتوسطي: "مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكنهم في القطاع دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان".



وأكد أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة السكان، وهجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس.



ومع اليوم الأحد، تدخل الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.-(RT)

