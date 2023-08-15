الأولى من نوعها.. وزيرة هولندية تحصل على إجازة أمومة

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وتخطط الوزيرة للحصول على عطلتها بنهاية الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، وحتى بلوغ هذه الفترة، ستستمر في أداء مهامها كوزيرة.وتعتبر "ليشي"، البالغة من العُمر 40 عاماً، هي أول وزيرة حبلى في هولندا على مدار تاريخها السياسي، موضحة خلال تصريحات صحفية، أن هذه التطورات ستغير القاعدة، ليكون من الطبيعي أن تناسب المناصب السياسية والقيادية الشابات.أشارت "ليشي" إلى أن عودتها للعمل كوزيرة عقب انتهاء إجازتها، سيكون مرهوناً بتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية. -وكالات