الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب
الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب.

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ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تقرير الوكالة غير المنشور ، فان بعض المعتقلين تعرضوا "للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وعصب الأعين، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان".


وجاء في التقرير ان إسرائيل تستخدم الإساءة "لانتزاع معلومات أو اعترافات، للترهيب والإذلال والمعاقبة".

 


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